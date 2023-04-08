شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: الجيش السورى أحبط هجوما إرهابيا فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليج جورينوف، إن الجيش السوري أحبط هجوما شنه مسلحو تنظيم "الحزب التركستاني" الإرهابي بإدلب شمال غربي سوريا، وقتل 3 منهم.

وأضاف جورينوف- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة- "حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومة السورية في محافظة إدلب، في قرية كفر بطيخ".

وأشار إلى أن الجيش السوري أحبط محاولة الاقتحام، وأوقع خسائر في صفوف الإرهابيين، الذين فروا إلى مواقعهم.