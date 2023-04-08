شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرفع جميع القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السلطات المغربية رفع جميع القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الصين لدخول الأراضي المغربية؛ لتفادي موجة جديدة من وباء كورونا، وذلك اعتبارا من الأربعاء 5 أبريل الجاري.

وذكرت سفارة المغرب في العاصمة الصينية بكين- في بيان، الجمعة- أنه تم رفع القيود المفروضة من أجل دخول الأراضي المغربية لجميع المسافرين القادمين من وجهة الصين، وبذلك أصبح بإمكان الأشخاص القادمين من الصين الدخول والخروج من المغرب دون قيود سفر، وذلك بعدما كانت السلطات المغربية قد فرضت قيودا تمنع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى المغرب، وذلك في يناير من السنة الجارية.

وسبق المملكة المغربية عدد من الدول الأوروبية التى كانت تفرض قيود على دخول المواطنين الصينيين لأراضيها تخوفا من انتشار فيروس كورونا.