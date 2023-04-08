شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودى يتلقى أكثر من 25 ألف بلاغ فى العاصمة المقدسة منذ بداية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية البلاغات التي باشرتها منذ بداية شهر رمضان، حيث بلغ عددها 25 ألفا و303 بلاغات تجاوبت معها الفرق الإسعافية، بينما تم نقل 8 آلاف و819 مريضًا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم للمنشآت الطبية المختلفة.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وهي الأعلى طلباً للفرق الإسعافية يليها حوادث مرورية وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأشارت الهيئة أن مجموع الساعات التطوعية بلغ 20 ألفا و916 ساعةً تطوعيةً شارك من خلالها 1743 متطوعاً ومتطوعةً بتقديم الخدمة الإسعافية في الحرم المكي الشريف، كما تمتلك هيئة الهلال الأحمر، أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والدراجات الهوائية، بينما يبلغ عدد المراكز الإسعافية 30 مركزًا بالعاصمة المقدسة تعمل على مدار الساعة، بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.