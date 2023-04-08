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الرئيس الصومالي يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود الجمعة، مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية تستغرق يوما واحدا إلى الصومال، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - آخر التطورات بالمنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا مواصلة بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم للحكومة الصومالية، وخاصة مشاريع التنمية المستدامة، لزيادة الدخل في البلاد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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