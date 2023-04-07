شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إصابة شخصين في انفجار مخلفات حربية في صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إصابة شخصين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن عبوة ناسفة انفجرت في جزيرة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة أثناء تواجدهما في المنطقة لحظة الانفجار.

وأشار المصدر إلى نقل المصابين إلى مستشفى تكريت لتلقي العلاج المناسب، واصفا الحالة الصحية للمصابين بـ"الخطيرة".

وأوضح المصدر العراقي أن "أغلب القرى والأرياف في محافظة صلاح الدين تعاني من انتشار العبوات الناسفة والمتفجرات من المخلفات الحربية".

جدير بالذكر أنه خلال سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على العديد من المناطق العراقية، استخدم مسلحو التنظيم العبوات الناسفة على نطاق كبير، فيما لا تزال قذائف الهاون والمدفعية التي خلفتها المعارك متواجدة بين الأنقاض حتى الآن.