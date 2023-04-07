مقتل 8 مسلحين أجانب وإصابة 13 آخرين فى هجوم على نقاط للجيش السورى

القاهرة - سامية سيد - قتل ما لا يقل عن 8 مسلحين من جنسيات آسيوية وبلقانية خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة بريف إدلب الجنوبي.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي، مبينا أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 آليات دفع رباعي وتحييد 8 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين.

وأضاف المصدر، أن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش، تمكنت من اكتشاف هذه المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة مع المسلحين تزامناً مع رمايات مدفعية وصاروخية استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية ونقاط ارتكاز هجومهم في المنطقة، مؤكدا أن الجيش السوري تمكن من إحباط محاولة الهجوم، ومنع وصول تعزيزات عسكرية إلى المسلحين في منطقة الاشتباك.

من جهته، قال مصدر محلي في ريف إدلب إن المجموعة التي حاولت مهاجمة مواقع تابعة للجيش السوري في "الفطاطرة" جنوب إدلب، تتبع لـ "جبهة النصرة" و"الحزب الاسلامي التركستاني" وجلّهم من (الشيشان) و(الإيغور)، كاشفا أن "هيئة تحرير الشام"، وهي الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب، بدأت مؤخراً بزج التنظيمات التابعة أو الحليفة لها ذات القوام الأجنبي في جميع محاولات التسلل والهجمات على مواقع تابعة للجيش السوري في ريفي إدلب وحلب.

وأكدت المصادر، أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن عدد مسلحي التنظيم الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال الهجوم تجاوز الـ 13 مسلحا، فيما قامت مجموعة من "الخوذ البيضاء" بنقل جثث 8 قتلى إلى جهة مجهولة.