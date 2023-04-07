شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط 501 عملية اجتياز وإنقاد 1406 أفراد خلال الثلاثة الشهور الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2023 من إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14 ألفا و406 مجتازين من بينهم 13 ألفا و138 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الجمعة- أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط « المناطق البحرية بصفاقس والمهدية » تمكنت خلال الشهور الثلاثة الأولي لهذا العام من إحباط 388 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 13 ألفا و259 مجتازا ( 12804 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء ، 455 تونسيا ) .



وأضاف أنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة تمكنت وحدات الأقاليم البحرية بالوسط ، الساحل ، الشمال و الجنوب من ضبط 63 فردا إثر تورطهم في التوسط و التنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية و حجز 135 وسيلة بحرية ، و12 سيارة للتنقلات .



وأكد أن الإدارة العامة للحرس الوطني تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.