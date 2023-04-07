شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: انتشار فرق من "اليونيفيل" والجيش على الحدود الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ظهر اليوم فريقا خبراء من الهندسة متخصصان بنزع القذائف والمتفجرات في قوات "اليونيفيل" الإيطالية والجيش، بعد 10 ساعات من القصف الاسرائيلي على سهل القليلة ورأس العين في جنوب صور بلبنان.

وكانت قوات اليونيفيل بلبنان قد أصدرت بيانا بشأن التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وقالت فى البيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل، أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس، وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور.

وذكر البيان: إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، كما أن آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من أجل التهدئة. وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب.

وأضاف البيان: "أن الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير، وحض جميع الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن.

وكان أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، عصر الخميس، في هجوم لم تتبناه أي جهة، وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير في ليل الخميس الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان وغزة، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.