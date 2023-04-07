شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على مدينة "غلعد" الاستراتيجية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على مدينة " غلعد " الاسترتيجية التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وقال قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - "إن المليشيات فرت من المدينة المهمة، قبل وصول القوات المسلحة التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها المتشددون".

وكان الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، قد أعلن في حملته الانتخابية (مايو 2021)، عن استئصال شأفة المتطرفين، وإنهاء وجودهم في أسرع وقت ممكن.