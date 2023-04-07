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الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على مدينة "غلعد" الاستراتيجية وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على مدينة " غلعد " الاسترتيجية التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وقال قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - "إن المليشيات فرت من المدينة المهمة، قبل وصول القوات المسلحة التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها المتشددون".

وكان الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، قد أعلن في حملته الانتخابية (مايو 2021)، عن استئصال شأفة المتطرفين، وإنهاء وجودهم في أسرع وقت ممكن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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