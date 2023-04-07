شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعثر على منصة صواريخ بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، صباح الجمعة، العثور على راجمة صواريخ جنوبي البلاد، بعد ساعات من قصف متبادل على طرفي الحدود مع إسرائيل، كسر هدوءا مستمرا منذ سنوات.

ونشر الجيش اللبناني، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، ثلاث صور لما قال إنها راجمة صواريخ في سهل مرجعيون جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش بأن العمل جار على تفكيكها، وتظهر الصور أجهزة التحكم بالراجمة ووجود منصات فارغة فيها من جراء إطلاق الصواريخ التي كانت فيها، بينما كانت أخرى محشوة بالصواريخ.

وكان أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، عصر الخميس، في هجوم لم تتبناه أي جهة، وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير في ليل الخميس الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان وغزة، قالت إنها تعود لحركة حماس.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.