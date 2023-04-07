شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن بعد القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولى على أثر قصف إسرائيل لجنوب لبنان فجر اليوم.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية اليوم أكد فيه أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وطلب بو حبيب من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي على أثر القصف والإعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان.

واعتبر أن القصف الإسرائيلي يشكل إنتهاكا" صارخا" لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب الللبناني.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى رصد إطلاق 34 صاروخا من الأراضى اللبنانية باتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

فيما، أكدت الدولة اللبنانية مجددا على كامل احترامها والتزامها بقرار مجلس الأمن الدولى 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على حرص لبنان على الهدوء والاستقرار فى جنوب لبنان.

جاء ذلك فى بيان رسمى لوزارة الخارجية اللبنانية عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

وأوضحت الوزارة أن البيان الرسمى يأتى بناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التى تم إجراؤها، داعية المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأبدى لبنان استعداده للتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نوايا إسرائيل التصعيدية التى تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

يذكر أن اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بعد ظهر الخميس، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلى "صواريخ أطلقت من لبنان".

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن طائرات حربية إسرائيلية تحلق فى الأجواء على الحدود مع لبنان. ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو خسائر نتيجة إطلاق الصواريخ، غير أنه تم الطلب من السكان فى منطقة "نهاريا" وجميع المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ المحصنة.