شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطينى بجروح جراء قصف إسرائيلى غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل فلسطينى "12 عاما"، بجروح متوسطة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، موقعا، غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال سكان في قطاع غزة "إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع غرب المدينة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وإصابة طفل بجروح متوسطة إثر تناثر زجاج منزل عائلته بفعل القصف". وأضافوا أن القصف تسبب بأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين المجاورة للموقع المستهدف.

وفى وقت سابق، أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، صواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ردا على الغارات الإسرائيلية، ودوت صفارات الانذار في كافة المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير نفقين أحدهما في بيت حانون والآخر في خانيونس خلال الغارات التي شنها الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال مساء الأربعاء.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الخميس، إطلاق فصائل المقاومة في غزة صواريخ مضادة للطائرات صوب طائرات الاحتلال الاسرائيلي في سماء غزة.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى غارات جوية على مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال الأراضى المحتلة.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 34 صاروخا من الأراضى اللبنانية باتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

فيما، أكدت الدولة اللبنانية مجددا على كامل احترامها والتزامها بقرار مجلس الأمن الدولى 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على حرص لبنان على الهدوء والاستقرار فى جنوب لبنان.

جاء ذلك فى بيان رسمى لوزارة الخارجية اللبنانية عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

وأوضحت الوزارة أن البيان الرسمى يأتى بناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التى تم إجراؤها، داعية المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأبدى لبنان استعداده للتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نوايا إسرائيل التصعيدية التى تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

يذكر أن اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بعد ظهر الخميس، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلى "صواريخ أطلقت من لبنان".

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن طائرات حربية إسرائيلية تحلق فى الأجواء على الحدود مع لبنان. ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو خسائر نتيجة إطلاق الصواريخ، غير أنه تم الطلب من السكان فى منطقة "نهاريا" وجميع المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ المحصنة.