شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على المصلين عند باب حطة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان "إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب الأقصى".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، أمس الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أول أيام عيد الفصح اليهودى، بعد فرض قيود مُشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة على مدار اليومين الماضيين.