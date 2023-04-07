إسرائيليون متطرفون يحرقون سيارات ويخطون شعارات عنصرية فى مدينة بأراضى الـ48

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القاهرة - سامية سيد - أحرق إسرائيليون مُتطرفون من عصابة "تدفيع الثمن"، فجر الجمعة، سيارات وخطوا عبارات عنصرية مُعادية للعرب فى مدينة "كفر قاسم" العربية داخل أراضى الـ 48.

وقال شهود عيان من كفر قاسم، إن مجموعة من إرهابيي "تدفيع الثمن" قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على سيارات سكان المدينة، وقاموا بإحراقها، وكتابة عبارات معادية للعرب، وتسببوا في أضرار في الممتلكات.

يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" اعتدت في فبراير 2022 وفي مارس 2021 على ممتلكات المواطنين في كفر قاسم وأعطبت إطارات سيارات خصوصية وخطت عبارات عنصرية معادية للعرب، كما تضمن تنفيذ اعتداء إرهابي، يوم 28 يوليو 2019، إعطاب إطارات سيارات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

وسبق أن أقدم متطرفون يهود، يوم 2 ديسمبر 2018، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام"

ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل، وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة "رأس العين".

وتنفذ عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية، إذ تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.