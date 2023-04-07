شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وألبانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه، مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أثناء زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة الألبانية تيرانا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة؛ ولاسيما التنموية والاقتصادية والتجارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الخميس، أن اللقاء شهد كذلك استعراض التطورات في المنطقة والأوضاع في منطقة البلقان بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لديها التزام ثابت بتشجيع التعاون المشترك البنّاء بين الدول والذي يقود إلى الاستقرار والتنمية والإزدهار للشعوب، مشيرا إلى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألبانيا بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الألباني بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد، معربا عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وعقب اللقاء، شهد الشيخ عبدالله بن زايد، وإيدي راما، التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبرانى، كما عقدا مؤتمر صحفيا مشتركا حول زيارة العمل التي يقوم بها إلى ألبانيا، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.