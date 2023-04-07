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الاستخبارات العراقية: القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الخميس، القبض على ثلاثة عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بعملية نوعية وجهد استخباري، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب وعلى إثره تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت أن المعتقلين كانوا يعملون في العصابات الإرهابية بصفات مختلفة، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانيًا وأصوليًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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