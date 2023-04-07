شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة التونسية تؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى، أهمية الشراكة الاقتصادية المتميزة مع الهند في مختلف المجالات خاصة قطاع الأسمدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة التونسية الخميس مع سفير جمهورية الهند في تونس N.J.GANTE.

ومن جانبه، ثمن السفير الهندي مستوى العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدا دعم هذا التعاون نظرا للإمكانات العلمية والبشرية المتوفرة في بلادنا.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى آفاق التعاون والشراكة بين تونس والهند في مجال البنية التحتية التكنولوجية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والنسيج التقني والطاقات المتجددة.