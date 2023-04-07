شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وألمانيا يبحثان سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة المالية العراقية طيف سامى، الخميس، مع وفد السفارة الألمانية ببغداد سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -، أن "سامي استقبلت القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى بغداد فيليب هولس ابفل برفقة المدير الدولي لبنك التنمية الألماني آنا بانكه، وشهد اللقاء توقيع التعديل على اتفاقية ضمن مشاريع التسهيلات الائتمانية الألمانية لمساعدة عودة النازحين في العراق (GCFI) عبر بنك التنمية الألماني KFW".

وأشارت وزيرة المالية العراقية، بحسب البيان، إلى" انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية مع الجانب الألماني، وكل ما يهدف تطوير التعاون في قطاعات المال والاستثمار ودخول الشركات الألمانية في مشاريع التنمية بالعراق".

بدوره، أعرب القائم بالأعمال الألماني عن شكره وتقديره لوزيرة المالية على اهتمامها في استمرار علاقات البلدين، مؤكداً حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك في مختلف المستويات ومنها ملف تقديم الدعم لنازحي العراق.