اخبار الخليج

الرئيس التونسي: إصلاح التعليم من أهم التحديات التي تهتم بها الدولة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: إصلاح التعليم من أهم التحديات التي تهتم بها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن إصلاح التعليم من أهم التحديات التي تهتم بها الدولة اليوم، ولا يمكننا النهوض إلا بإصلاح جيد للتعليم وتطوير المناهج التعليمية. 

 

وأكد سعيد -خلال زيارته إلى معهد سالم بن حميدة بأكودة الخميس-، أنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بالمدرسة والتربية والتعليم من أجل النهوض بالمجتمع .

 

وأضاف أنه لا يجب تطويع التعليم ليكون أداة لغسل الأدمغة، مشيرا إلى أن تونس لديها من الكفاءات والقدرات التي ستساعد في النهوض بالتعليم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا