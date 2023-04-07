شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: إصلاح التعليم من أهم التحديات التي تهتم بها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن إصلاح التعليم من أهم التحديات التي تهتم بها الدولة اليوم، ولا يمكننا النهوض إلا بإصلاح جيد للتعليم وتطوير المناهج التعليمية.

وأكد سعيد -خلال زيارته إلى معهد سالم بن حميدة بأكودة الخميس-، أنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بالمدرسة والتربية والتعليم من أجل النهوض بالمجتمع .

وأضاف أنه لا يجب تطويع التعليم ليكون أداة لغسل الأدمغة، مشيرا إلى أن تونس لديها من الكفاءات والقدرات التي ستساعد في النهوض بالتعليم.