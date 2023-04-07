شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس يُدشِّن أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشَّن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التى تقدمها الرئاسة ضمن برنامج "أطفالكم معنا بأمان"، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسئوليها.