شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى اليابان فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، مساء اليوم الخميس، إلى اليابان فى زيارة رسمية، تتبعها زيارة إلى المملكة المتحدة.

ويلتقي العاهل الأردني، خلال الزيارة إلى اليابان، التي يرافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إمبراطور اليابان ناروهيتو، وإمبراطورة اليابان ماساكو.



كما يعقد الملك عبدالله الثاني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكيفية توطيدها في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية، فضلاً عن المستجدات الإقليمية والدولية.



ويلتقي العاهل الأردني في طوكيو رئيس مجلس النواب هوسودا هيرويوكي ورئيس مجلس الشيوخ هيديهيسا أوتسوجي، وعددًا من المسؤولين.



ومن طوكيو، يتوجه الملك عبدالله الثاني، إلى لندن لحضور الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، الذي يقام تحت رعاية الملك تشارلز الثالث.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.