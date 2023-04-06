شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز ينفى أمام المحكمة تهم الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه بالفساد، وقال الرئيس الموريتاني السابق -فى أول حديث له امام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الخميس فى نواكشوط- إنه ينفي جميع التهم الموجهة له، وقدم مرافعة للدفاع عن تسييره للبلاد خلال عشر سنوات، قارن خلالها ما بين وضعية موريتانيا حين وصل سدة الحكم عام 2008 ووضعيتها حين غادر السلطة عام 2019.



وأضاف ولد عبد العزيز أنه لم يتورط في تبديد الأموال العمومية بل قلص مديونية البلاد الداخلية من 90 مليار أوقية حين وصل للسلطة، إلى 50 مليار أوقية حين مغادرته.



ويتوقع أن تتواصل الاثنين المقبل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام جنايات نواكشوط، والتي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير الماضي مع عشرة من أركان حكمه بتهم تتعلق بالفساد.