شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تستخدم الذكاء الصناعى لتقييم الخدمات خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى الإدارة العامة للإحصاء والإدارات التابعة لها أعمالها خلال شهر رمضان المبارك ، بعمل استبيانات بشكل موسع فى المسوح الإحصائية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة الميدانية من خلال 75 باركود QR مزودة بـ6 لغات عالمية موزعة على 5 محطات رئيسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يستخدم الذكاء الصناعى فى تلك العمليات من خلال شاشات ذكية تقوم بالتقييم بأخذ آراء قاصدي الحرمين الشريفين في معرض الحرمين وتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر منها "المسوح الإحصائية قياس الرضا عن الخدمات" ، وتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناء على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.