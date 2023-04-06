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منظمة التحرير الفلسطينية تطالب واشنطن بالتدخل الفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية

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القاهرة - سامية سيد - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم /الخميس/، الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم بالتدخل المباشر والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب.

 

وأضاف الشيخ أن ما يجرى بحق المقدسات والمصلين تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويدفع بالوضع إلى الانفجار.

 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى على مدار اليومين الماضيين، واعتدت على المصلين والمرابطين، بالضرب بالعصي، وبقنابل الغاز والصوت، وبالرصاص المطاطى، ومن العنف المفرط الذى اتبع فى الاقتحام، اشتعلت النيران في جزء من المصلى، قبل أن يتمكن المصلون والمرابطون من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أجزاء أوسع من المُصلى. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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