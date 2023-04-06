الداخلية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية على رتبة "عريف - جندى أول"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف - جندى أول) للرجال خلال الفترة من السبت الموافق 17/ 9/ 1444 هـ حتى الخميس الموافق 22/ 9/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 16 ألفا و407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة، أن المخالفات التى ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 23 وحتى 29 من مارس الماضي، شملت ضبط 9 آلاف و609 مخالفين لنظام الإقامة، و4 آلاف و561 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2237 مخالفا لنظام العمل. وفق (واس).

وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1086 شخصا، كما تم ضبط 64 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت "الداخلية السعودية"، من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.