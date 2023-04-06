شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يصور بعض الدول العربية من الفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء الإماراتى، سلطان النيادى مقطع فيديو مميز أظهر فيه كيف تبدو بعض الدول العربية من الفضاء، وقام النيادى بتصوير المقطع الذى نشره على صفحته على "تويتر" من نوافذ المحطة الفضائية الدولية المتواجد على متنها حاليا، وأرفق المقطع بالقول "من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة، أهدى إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتى، سلطان النيادي كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب فى الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة فى المحطة.

ومن المقرر أن يجرى رائد الفضاء الإماراتى العديد من التجارب العلمية على متن المحطة، مخصصة لموضوعات مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل، وفقا لنظرة عامة مقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء التى تدير برنامج رواد الفضاء الإماراتيين.