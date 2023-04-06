شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توثيق 5 ألاف عقد زواج مدني في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي توثيق 5 آلاف زواج مدني، بعد عام فقط من تطبيق قانون الزواج المدني.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظّمته دائرة القضاء بأبوظبي، أمس الأربعاء تحت عنوان "إنجازات ومبادرات نوعية لتطوير المنظومة القضائية في أبوظبي"، والذي تحدث فيه مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء القانوني عبدالله سيف زهران.



ووفقًا للدائرة استفادت 127 جنسية من خدمات الزواج المدني بعد عام من تطبيق القانون، واحتل المقيمون من الفلبين المرتبة الأولى بين أكثر المستفيدين، بـ 2307 زيجات مدنية، أما الهنود بـ 835، ثم البريطانيين بـ545.

7 أهداف

وأكد عبدالله سيف زهران، أن القانون حقيق سبعة أهداف أساسية، فكفل حق الأجنبي في التعامل وفق قانون متعارف عليه دوليًا، يوفر آلية قضائية مرنة ومتطورة لفصل منازعات الأحوال الشخصية للأجانب.