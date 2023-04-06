شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت دولتا الإمارات وكندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال النقل الجوى، واتفقتا على زيادة عدد الرحلات بواقع 21 رحلة أسبوعيا للناقلات الوطنية لكلا البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال ترؤس مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدى، جولة من مباحثات النقل الجوى بين البلدين، وذلك بمشاركة ممثلين من هيئات الطيران المدنى المحلية وشركات الطيران الوطنية من الجانبين.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري، أن زيادة الحقوق التشغيلية للناقلات الوطنية لكلا البلدين ستسهم فى نمو المبادلات التجارية المشتركة، بما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من استدامة اقتصاديهما.