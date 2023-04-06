شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا طارئا بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، بعد غد السبت، وذلك فى مقر الأمانة العامة بجدة، بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المرتقب أن يبحث الاجتماع الطارئ، الذي دعت له دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاقتحامات والاعتداءات التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.

ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليسلط الضوء من خلال كلمته على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.