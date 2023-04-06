شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يشدد على أهمية ترسيخ الاستقرار الاقتصادى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.

وذكرت الرئاسة العراقية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، أن رشيد بحث مع محافظ البنك المركزى العراقى على محسن العلاق الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزى وجهوده بتحسين سعر صرف الدينار العراقى.

وأشار رشيد إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد وفق رؤية شاملة، مشددا على أهمية تطوير القطاع المصرفي بالاستفادة من أحدث المعطيات التقنية، والعمل على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، ومتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، ومكافحة عمليات غسيل الأموال وبما يحمي الاقتصاد الوطني وممتلكات المواطنين.

من جانبه، أكد العلاق جدية البنك المركزي بتطوير عمله، معبرًا عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك المركزي باعتباره الضامن للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.