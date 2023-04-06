وزير الدفاع السعودى يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى مستجدات الأوضاع

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد العليمى، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.