شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: مجلس وزراء الصحة العرب يسعى لتحقيق الأمن الصحى للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن مجلس وزراء الصحة العرب يعنى بالأمن الصحى للمواطن العربى من خلال برامج واستراتيجيات تسترشد بها الدول الأعضاء لتعزيز نظمها الصحية ولتوفير الرعاية الصحية لشعوبها.

وقالت السفيرة أبو غزالة -في بيان صدر اليوم الخميس، عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة "يوم الصحة العالمي"- إن مجلس وزراء الصحة العرب يسعى دائماً إلى تحقيق التنسيق والتكامل وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة في الدول العربية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفعالية أدائها للوصول إلى الصحة للجميع.

وأشارت إلى أنه في يوم 7 أبريل من كل عام يحتفل العالم بـ"يوم الصحة العالمى"، وهو ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية شعار هذا العام ليكون "الصحة للجميع"، منوهة إلى أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة هو الصحة الجيدة والرفاه حيث يعد الحق في الصحة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويجب أن تتاح الخدمات الصحية الأساسية للجميع.

وأكدت أن مجلس وزراء الصحة العرب اتخذ في دورته العادية (58) قرارًا بشأن الاحتفال ب"يوم الصحة العربي" الذي يوافق 4 سبتمبر من كل عام، وشعار هذا العام هو "تأثير المناخ على الصحة"، حيث سينظم احتفال بهذه المناسبة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء والجهات المعنية بالصحة.