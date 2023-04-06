شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الخارجية": اقتحام باحات الأقصى تصعيدا واستفزازا لمشاعر المسلمين بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد المجلس المصرى للشئون الخارجية بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف وتدنيس المقدسات الإسلامية والاعتداء الوحشى على المصلين والمعتكفين.

وحذر المجلس المصرى، في بيان له اليوم الخميس، من تلك التصرفات التي تمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين بكل أنحاء العالم في شهر رمضان المبارك، ومن أن أية محاولات لتغيير الوضع القانوني والشرعي للمسجد الأقصى المبارك سيكون لها عواقب مخيمة لا تحمد عقباها على أمن واستقرار المنطقة.

وطالب المجلس المصري المجتمع الدولي بضرورة التحرك العملي والفوري لوضع حد للاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي والشرعية الدولية، و لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواجهة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، و بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذا الشعب الأعزل الذي اغتصبت أرضه و ينادي بحقه منذ أكثر من سبعة عقود.

