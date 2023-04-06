شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علامات "غير عادية" للسكتة الدماغية قد لا نكون على دراية بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، ولأنها تهدد الحياة، يجب التعامل معها كحالة طبية طارئة.

وكلما أسرع الشخص في علاج السكتة الدماغية، زاد احتمال بقائه على قيد الحياة وتعافيه.

ولتحقيق هذا، سيكون من الضروري معرفة الأعراض الرئيسية للحالة والتي يمكن التحقق منها باستخدام تسلسل FAST، حيث تشير الأحرف إلى: الوجه (F) والذراعين (A) والكلام (S) والوقت (T).



وتشرح هيئة الخدمات الصحية FAST كما يلي:

- الوجه (F): انخفاض الوجه من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يتهدل فمه أو عينه.

- الذراعان (A): قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما مرفوعتين بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

- الكلام (S): يكون الكلام غير واضح أو مشوها، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظا، وقد يواجه أيضا مشاكل في فهم ما يقوله الآخرون لهم.

- الوقت (T): يعني أنه ربما حان الوقت للاتصال بالطوارئ على الفور إذا لاحظت أيا من هذه العلامات أو الأعراض.

وإلى جانب هذه العلامات الرئيسية للسكتة الدماغية، هناك أعراض أخرى يجب الانتباه إليها أيضا.

وأشار نظام الرعاية الصحية Beaumont Health إلى أن السكتة الدماغية يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الرؤية.

وأوضحت أماندا غريفيث، الممرضة في فريق جراحة المخ والأعصاب في بومونت: "إذا أصبت بسكتة دماغية في الجزء الخلفي من الدماغ، فسيتم قطع مجال بصري على جانب واحد من بصرك".



وقد يكون هناك أيضا فقدان التنسيق و/ أو مشية غير مستقرة و/ أو الشعور بالدوار. وقد يعاني البعض من بداية مفاجئة للغثيان والقيء، أو يشعرون بالتعب الشديد.

ويمكن أن يصاب أولئك الذين يعانون من السكتة الدماغية النزفية بصداع حاد مفاجئ، والذي قد يكون أيضا "العارض الوحيد" للحالة.

وتحدث السكتة الدماغية النزفية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وعادة ما ينتج عن ارتفاع ضغط الدم.

بينما تحدث السكتة الدماغية الإقفارية، وهي الأكثر شيوعا، عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ ما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

وتحدث هذه الأنواع من السكتات الدماغية بسبب انسداد أو خلل، حيث يشكل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم عاملين من عوامل الخطر للسكتة الدماغية.

وقالت غريفيث: "معظم الناس لديهم سيطرة للجانب الأيسر من الدماغ، لذا فإن السكتات الدماغية في الجانب الأيسر من الدماغ يمكن أن تكون شديدة. وهذا الجانب المسيطر من الدماغ هو المسؤول عن الكلام وفهم الكلام". وعادة ما يتم تحديد الجانب المهيمن من خلال اليد التي تستخدمها، بحيث يكون الجانب الأيمن هو المسيطر غالبا في العسر، بينما يكون الجانب الأيسر من الدماغ هو المسيطر لدى جميع من يستخدمون اليد اليمنى.

ويمكن أن تشمل الأعراض الإضافية للسكتة الدماغية التنميل والوخز، أو فقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم.

ويجب على الناس إبلاغ الطبيب إذا اعتقدوا أنهم تعرضوا لسكتة دماغية، خاصة إذا كان مرض القلب أو تمدد الأوعية الدموية منتشرا في العائلة.

يمكن أن يحدد الدم الكثير عن حالتنا الصحية. والآن، كشف العلماء أن المادة الحمراء قد تتنبأ أيضا بخطر الإصابة بحالة مميتة.

ووجد الباحثون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين.

وأظهر البحث أيضا أن مجموعات الدم B وAB لها تأثير ضئيل أو معدوم على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. في حين أن الشباب من فصيلة الدم O هم أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12%.

ووجد تحليل بيانات 7000 مريض بسكتة دماغية وما يقارب 600 ألف شخص من الأصحاء من دراسات مختلفة، صلة قوية بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة.

والسكتة الدماغية هي نوبة دماغية تهدد الحياة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.

وقال طبيب الأعصاب ستيفن كيتنر، من جامعة ماريلاند وكبير مؤلفي الدراسة: "ما زلنا لا نعرف لماذا قد تنطوي فصيلة الدم A على مخاطر أكبر. لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، وجميعها تلعب دورا في تكوين جلطات الدم".

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الذين لديهم فصيلة الدم A لديهم مخاطر أعلى قليلا للإصابة بجلطات دموية في الساقين، المعروفة باسم تجلط الأوردة العميقة.

ووجدت دراسة أخرى أن الذين لديهم فصيلة دم AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والوفاة منه.

ما هي أعراض السكتة الدماغية؟

يمكن التحقق من أعراض السكتة الدماغية باستخدام تسلسل FAST، حيث تشير الأحرف إلى: الوجه (F) والذراعين (A) والكلام (S) والوقت (T).

- الوجه (F): قد يتدلى الوجه من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يتهدل فمه أو عينه.

- الذراعان (A): قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما مرفوعتين بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

- الكلام (S): قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا، وقد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.

- الوقت (T): وهذا يعني أنه ربما حان الوقت للاتصال بالطوارئ على الفور إذا لاحظت أيا من هذه العلامات أو الأعراض.

كما تشمل الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية:

- ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

- صعوبة في إيجاد الكلمات

- ارتباك مفاجئ أو دوار أو عدم ثبات

- صداع مفاجئ وشديد

- صعوبة فهم ما يقوله الآخرون

- صعوبة في البلع

وفي حالة حدوث أي من هذه الأعراض لمدة تقل عن بضع ساعات، فقد تكون مصابا بنوبة إقفارية عابرة (TIA).

وتشير هذه النوبة، التي تُعرف أحيانا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة"، إلى وجود مشكلة في إمداد الدماغ بالدم.

ومن المهم الاتصال بالطبيب العام أو المستشفى المحلي إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل القريب.