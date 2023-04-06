أسعار السجائر في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد أسعار بعض السجائر والتبغ زيادة جديدة في السوق المصري بداية من اليوم الخميس 6 أبريل/ نيسان.. تعرف على التفاصيل

وأعلنت شركة "فيليب موريس – مصر"، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر والتبغ المسخن اعتبارا من الخميس 6 أبريل/ نيسان، لتتراوح بين 39 جنيهًا إلى 59 جنيهًا للمستهلك.

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن زيادة الأسعار بسبب أزمة العملة الأجنبية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج.

فقد أوضحت الشركة أن الأصناف التي سيتم رفع أسعارها تتضمن 3 أنواع وهي: "ميريت، وآل أم بأصنافها، فضلًا عن نوع مالبورو".

وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من اليوم الخميس.



وستصبح الأسعار كالتالي:

- ميريت بأنواعها 59 جنيها.

- مارلبورو أحمر 54 جنيها.

- مارلبورو جولد 54 جنيها.

- مارلبورو كرافتيد بأنواعها 44 جنيها.

- إل آند إم أحمر 39 جنيها.

- إل آند إم أزرق 39 جنيها.

- إل آند إم سيلفر 39 جنيها.

- إل آند إم فوروارد 39 جنيها.