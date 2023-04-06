شكرا لقرائتكم خبر عن "البرهان" يؤكد المضى بعزيمة وإرادة نحو استكمال العملية السياسية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن البلاد تتقدم بثبات لاستكمال الطريق الذى رسمه الشهداء والثوار فى العام 2019 .

ووجه البرهان التحية إلى الشعب السودانى فى كلمة له بمناسبة ذكرى إنتفاضة أبريل 1985م.

وأكد البرهان، فى كلمته التي وجهها الى الشعب السوداني بمناسبة هذه الذكرى، المضي قدما نحو تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف البرهان قائلا : تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في ابريل من العام 1985م وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء واستكمل سفره ثوار بلادى فى العام 2019م باذلين أغلى ما عندهم ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية عاقدين العزم على تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام، مؤكدا العزم على المضي جميعا في استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة .

وقال البرهان: ما التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الاتفاق السياسي إلا بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، مضيفا أن الأطراف الآن يعملون بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية .