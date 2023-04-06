شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى أول أيام عيد الفصح اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أول أيام عيد الفصح اليهودى، بعد فرض قيود مُشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة على مدار اليومين الماضيين.

واستبقت قوات الاحتلال اقتحام المستوطنين بالانتشار المكثف فى باحات المسجد بدعوى تأمين الاقتحام، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط "المُصلى" القبلى.

وتلقى المُقتحمون شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام عدد منهم بتأدية طقوس تلمودية فى الجهة الشرقية من باحات الحرم، وعند مُصلى "باب الرحمة"، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وكانت منظمات الهيكل" المزعوم، قد دعت أنصارها وجمهورها إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى خلال "الفصح اليهودي" الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.