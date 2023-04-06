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السعودية والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية جمهورية الصين تشين قانغ سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. 

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، على هامش زيارة وزير الخارجية السعودى الرسمية للعاصمة بكين.

وثمن الوزير -وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية- دور الصين الإيجابى فى الوصول لاتفاق سعودى إيرانى يحقق الأمن والاستقرار بين البلدين، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم.

وذكرت القناة أن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة القوية بين البلدين، إضافة إلى بحث المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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