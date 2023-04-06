شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: تسجيل 210 انتهاكات لطيران التحالف الدولى فى سوريا خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليج جرينوف الأربعاء عن تسجيل 210 انتهاكات تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا خلال شهر مارس الماضي.

واتهم جرينوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الانتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بخصوص سلامة الطيران في سوريا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الانتهاكات الدولية على سوريا، مقارنة بالعام الماضي.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران، ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود أمريكيين.