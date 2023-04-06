شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يؤكد عمق الروابط الأخوية مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مجددا عمق الروابط الأخوية وعراقة علاقات التعاون القائمة بين بلاده وسوريا، وعلى الرغبة المشتركة في تطويرها وتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما.
جاء خلال خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي الأربعاء مع الدكتور فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين السورى.
من جانبه ، ثمّن الوزير السوري، قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين سفير للجمهورية التونسية لدى سوريا، مشددا على أهمية هذه الخطوة في الإسهام في عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي.