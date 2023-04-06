شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يؤكد عمق الروابط الأخوية مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مجددا عمق الروابط الأخوية وعراقة علاقات التعاون القائمة بين بلاده وسوريا، وعلى الرغبة المشتركة في تطويرها وتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما.