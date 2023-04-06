شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية اعتماد التكنولوجيات الحديثة فى مجال الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أهمية الخدمات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين وتشجيع الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، الأربعاء، مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، للاطلاع على الاستعدادات لإطلاق أوّل بطاقة دفع إلكترونى e-houwiya مرتبطة بالمحفظة الالكترونية ببوابة المواطن e-bawaba.tn، وذلك 15 أبريل الجارى.

وأوصت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة بضرورة الانطلاق بداية من الأسبوع القادم بالشروع في عملية تسجيل الموظفين على بوابة الخدمات الرقمية، عبر فرق تقنية تتحول الى مقر كل الوزارات من اجل التسريع في هذه العملية.

وقامت بودن، بهذه المناسبة بتفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية لرئيسة الحكومة باستعمال هويتها الرقمية وطلب أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya.