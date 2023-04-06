شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم رسالة خطية من سلفاكير تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك.

وقال إعلام مجلس السيادة فى بيان الأربعاء إن توت جلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية قام بتسليم الرسالة.

من جانبه، قال جلواك - في تصريح صحفي - إن الرسالة تطرقت لملف السلام في جنوب السودان وسير العمل في تنفيذه، خاصة أن السودان يمثل رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد وهو من الضامنين الأساسيين لاتفاقية سلام جنوب السودان.

وأضاف جلواك أن اللقاء تناول أيضا مجمل الأوضاع في السودان وجنوب السودان، مبينا أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على الجهود التي تبذلها حكومة الجنوب في سبيل تنفيذ الإتفاقية، مشيرا إلى زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي لجوبا في مارس الماضي واللقاءات التي أجراها بهدف دعم تنفيذ إتفاقية السلام بالجنوب.

وأكد جلواك، التزام كل أطراف اتفاقية السلام بجنوب السودان بتنفيذ الاتفاقية وذلك لضمان السلام والاستقرار، مبينا أن رئيس مجلس السيادة أكد دعم السودان لهذه الاتفاقية واستمراره في مساندتها.

وأوضح أن اللقاء تطرق - أيضا - لسير تنفيذ اتفاقيه جوبا لسلام السودان، مبينا أن هناك أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين السودانيين في دولة الجنوب، يستعدون للعودة طوعا لمناطقهم في النيل الأزرق وذلك بعد استتباب الاستقرار في المنطقة.