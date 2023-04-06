شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى يثمن دعم الولايات المتحدة والكونجرس للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعم الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس الأمريكي للأردن.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، لوفد من الكونجرس الأمريكي، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب كينيث كالفرت.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات،.

كما تطرق اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل التعامل معها.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر.