شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يؤكد أهمية توطيد الشراكة مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية الخليجية - الفرنسية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي اليوم الأربعاء، سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، حيث بحثا أوجه التعاون والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، من خلال خطة العمل المشتركة للفترة القادمة 2023–2028م، التي يجرى مناقشتها بين الجانبين، كما تم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.