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الأردن: على المجتمع الدولى التحرك الفورى لوقف اعتداءات إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت سلطات الأردن، إن على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف اعتداءات إسرائيل، موضحة أن المسجد الأقصى والحرم القدسي مكان عبادة خالص للمسلمين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت سلطات الأردن، أن التصعيد الإسرائيلي يفاقم الأوضاع ويهدد بتفجير دوامة العنف، لافتة إلى أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد.

وتابعت سلطات الأردن، أن فرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى تصعيد خطير، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني بالأقصى.

كما حذرت سلطات الأردن من استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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