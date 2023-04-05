شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.

وذكرت القناة، أن شرطة الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

وفى وقت سابق أدانت المملكة المغربية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المغرب - في بيان لوزارة الشؤن الخارجية - ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة.

وشدد المغرب، على رفضه لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة.