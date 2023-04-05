شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا تعود إلى عام 1659 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا، يرجع تاريخها إلى العام 1659.

وجاء في بيان الخارجية يوم الأربعاء، أن السلطات الاستعمارية استولت على المخطوطة سنة 1842. بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس.

وأضاف بيان الخارجية أن "استرجاع هذه المخطوطة ذات القيمة التاريخية العالية والرمزية الكبيرة، تمّ بفضل تظافر جهود السلطات العمومية بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".