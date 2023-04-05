شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: علاقات روسيا وسلطنة عمان تتطور تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي. خلال محادثة هاتفية حديثة مع السلطان آل سعيد، ناقشنا بالتفصيل القضايا الموضوعية للتعاون الروسي العماني المخطط له. تهدف الإدارات والهياكل التجارية الروسية ذات الصلة إلى تكثيف العمل لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية".

وجاء في بيان الكرملين أن الرئيس الروسي وسلطان عمان أجريا مراجعة مفصلة لحالة وآفاق تطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان: "كما تبادل رئيسا الدولتين وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الشخصية والحوار على مختلف المستويات.