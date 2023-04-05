شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تنظم عددا من المعارض لإبراز ما تحتويه السعودية من إرث إسلامى عريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عدداً من المعارض الميدانية، ممثلة فى وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالمسجد الحرام، بهدف إبراز ما تحتويه المملكة من إرث إسلامى عريق، واستعراض الصورة الحضارية المشرقة التى تقدمها القيادة للحرمين الشريفين وقاصديهما.