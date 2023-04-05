شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: أكثر من 2200 معتقل منذ بداية العام أغلبهم من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر نادى الأسير الفلسطينى، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الاعتقال التى نفذّتها قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجارى، بلغت أكثر من 2200 حالة، منها نحو الـ1200 من القدس، بما فيها حصيلة اعتقالات فجر اليوم.